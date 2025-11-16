Мир
20:34, 16 ноября 2025Мир

На Западе раскрыли истинные причины поездки Зеленского в Грецию

Аналитик Кошкович: Зеленскому опасно оставаться на Украине из-за скандала

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскрыл истинные причины поездки президента Украины Владимира Зеленского в Грецию. Своим мнением он поделился в микроблоге в социальной сети Х.

Кошкович считает, что Зеленский уехал в Грецию, потому что из-за разразившегося коррупционного скандала ему опасно оставаться на Украине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

Позднее появились сообщения, что громкий коррупционный скандал на фоне проблем Вооруженных сил Украины на фронте может привести к падению властей страны во главе с Зеленским. В Киеве формируются два лагеря, в одном из которых мечтают свергнуть президента «любой ценой».

