Студента нашли с приступом эпилепсии у колледжа в российском городе

В Перми нашли студента с приступом эпилепсии у радиотехнического колледжа на улице Танкистов в Перми, до этого он курил вейп. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Как утверждает издание, курительная смесь могла вызвать приступ. Россиянина пытались спасти другие учащиеся до приезда скорой помощи. Они делали горожанину искусственное дыхание и массаж сердца.
Подростка отвезли в реанимацию, за его жизнь борются врачи.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летняя школьница покурила вейп, купленный в переходе, и покрылась язвами.
Врачам удалось спасти девочку, теперь ей предстоит реабилитация и пластические операции.
Еще раньше трое школьников напали и избили 19-летнего студента у метро «Академическая» в Петербурге из-за вейпа.