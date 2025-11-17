Студента нашли с приступом эпилепсии у колледжа в российском городе

Mash: В Перми нашли студента с эпилепсией у колледжа, до этого он курил вейп

В Перми нашли студента с приступом эпилепсии у радиотехнического колледжа на улице Танкистов в Перми, до этого он курил вейп. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, курительная смесь могла вызвать приступ. Россиянина пытались спасти другие учащиеся до приезда скорой помощи. Они делали горожанину искусственное дыхание и массаж сердца.

Подростка отвезли в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летняя школьница покурила вейп, купленный в переходе, и покрылась язвами.

Врачам удалось спасти девочку, теперь ей предстоит реабилитация и пластические операции.

Еще раньше трое школьников напали и избили 19-летнего студента у метро «Академическая» в Петербурге из-за вейпа.