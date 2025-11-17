На Западе назвали преимущества Су-57 перед F-35

MWM: Су-57 окажется более привлекательным для заказчиков, чем американский F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 более привлекателен для заказчиков в Азии, чем американский и китайский аналоги. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Редакция медиа оценила перспективы Су-57 на рынке, сравнив его с американским F-35 и китайским J-35. Несмотря на то что иностранные боевые машины производятся в больших масштабах и по определенным параметрам превосходят российский истребитель, Су-57 может быть востребован в ряде названных азиатских стран.

Специалисты отметили, что преимущество российского самолета перед F-35 заключается в том, что Россия не накладывает значительные ограничения на продаваемую технику, в отличие от США. Так, иностранные покупатели F-35 не имеют доступа к программным кодам истребителя. Те же Индия и Вьетнам не могут рассматривать J-35 из-за территориальных споров с Китаем.

Кроме того, Су-57 остается практически безальтернативным вариантом для КНДР, также в поставках истребителей партнеру заинтересована Россия. «Более сильный потенциал армии Северной Кореи будет крайне выгоден Москве и снизит давление на оборону России в ее дальневосточных регионах», — заметили журналисты.

При этом они отметили, что поставкам Су-57 может помешать Запад. Так, в 2019 году Египет захотел приобрести 24 единицы Су-35, однако из-за давления США и угрозы санкций заказ пришлось отменить.

17 ноября истребитель пятого поколения Су-57Э представили на Ближнем Востоке. Самолет примет участие в летной программе авиасалона.