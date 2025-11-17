Россия
11:43, 17 ноября 2025Россия

Сын пропавшей в тайге с семьей россиянки сделал заявление

Даниил Баталов: Пропавшие Усольцевы не находятся на Кутурчинском Белогории
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Даниил Баталов, сын пропавшей с семьей месяц назад в красноярской тайге Ирины Усольцевой от первого брака, сделал заявление. Он считает, что близкие живы и не находятся на Кутурчинском Белогорье, пишет NGS24.RU.

«Я уверен на 100 процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогорье», — обозначил Баталов.

По его словам, Усольцев — опытный турист, который не мог заблудиться и не оставить следов. Он обратил внимание на то, что семью искало огромное количество людей, и никто из них не нашел никаких зацепок.

«Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова "совсем", вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист. (...) Он меня этому учил, и не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно», — пояснил собеседник издания.

Он выразил мнение, что Усольцевы могли уехать, но не стал предполагать, куда и по какой причине.

В конце сентября стало известно, что Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Семью искали более 1,5 тысячи человек. Бесследное исчезновение в тайге 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины, 5-летней дочери Арины и собаки корги до сих пор обрастает все новыми деталями. Эксперты называли несколько возможных версий их пропажи. Одна из последних — удар молнии.

