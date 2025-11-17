Трамп обратился с резким призывом по делу Эпштейна

Трамп призвал республиканцев проголосовать за обнародование файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп обратился к членам Республиканской партии с резким призывом — проголосовать за обнародование всех файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать. Пришло время покончить с этой мистификацией демократов, устроенной леворадикальными сумасшедшими, чтобы отвлечь внимание от нашего большого успеха», — сказал он.

По его словам, республиканцы под его руководством добились снижения инфляции «практически до нуля», привлечения инвестиций в американскую экономику, укрепления границы, а также снижения цен и налогов. Трамп подчеркнул, что если бы демократы имели на него компромат по делу Эпштейна, они бы обнародовали его задолго до «нашей убедительной победы на выборах».

Ранее стало известно, что Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа.