Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 17 ноября 2025Мир

Трамп обратился с резким призывом по делу Эпштейна

Трамп призвал республиканцев проголосовать за обнародование файлов Эпштейна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обратился к членам Республиканской партии с резким призывом — проголосовать за обнародование всех файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать. Пришло время покончить с этой мистификацией демократов, устроенной леворадикальными сумасшедшими, чтобы отвлечь внимание от нашего большого успеха», — сказал он.

По его словам, республиканцы под его руководством добились снижения инфляции «практически до нуля», привлечения инвестиций в американскую экономику, укрепления границы, а также снижения цен и налогов. Трамп подчеркнул, что если бы демократы имели на него компромат по делу Эпштейна, они бы обнародовали его задолго до «нашей убедительной победы на выборах».

Ранее стало известно, что Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

    Разбившие украинский спецназ у Красноармейска бойцы раскрыли детали боя

    Подсчитаны потери ВСУ в ЛНР

    Полковник высказался о роли космоса в войнах

    Учительнице дали 15 лет тюрьмы за изнасилование подростка и попытку расправиться с мужем

    Девушка отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи

    Женщин предупредили о скрытой опасности вибраторов

    Пугачева лишилась товарного знака в России

    ВСУ пытались ударить по подстанции в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости