Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:23, 17 ноября 2025Мир

Трамп высказался об «очень жестких» санкциях против партнеров России

Трамп заявил, что поддерживает проект санкций против партнеров России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Палм-Бич, штат Флорида, его цитирует ТАСС.

Американский лидер отметил, что внесенный республиканцами в Конгресс законопроект предусматривает очень жесткие санкции против стран-партнеров России. «Я слышал об этом, и меня это устраивает». — сказал он.

Ранее США освободили Венгрию от санкций против России, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Трамп высказался об «очень жестких» санкциях против партнеров России

    Журналист сообщил о срыве плана Зеленского из-за коррупционного скандала

    Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

    74-летний ресторатор расправился с 29-летней сожительницей

    Измаил подвергся массированной атаке дронов

    Уровень бедности в России изменился

    В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

    Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

    В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости