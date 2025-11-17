Трамп высказался об «очень жестких» санкциях против партнеров России

Трамп заявил, что поддерживает проект санкций против партнеров России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Палм-Бич, штат Флорида, его цитирует ТАСС.

Американский лидер отметил, что внесенный республиканцами в Конгресс законопроект предусматривает очень жесткие санкции против стран-партнеров России. «Я слышал об этом, и меня это устраивает». — сказал он.

Ранее США освободили Венгрию от санкций против России, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома.