Ургант запретил зрителям снимать на своем концерте в Европе

Журналистка Барабаш заявила, что Ургант запретил снимать на концерте в Вене

Телеведущий Иван Ургант запретил зрителям снимать его выступление в Вене в пятницу, 14 ноября. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала журналистка и писательница Наталья Барабаш, посетившая концерт в европейском городе.

Она отметила, что Ургант выступал в концертом зале Штадхалле. «Голос Ивана попросил зрителей не записывать выступление, так как "ведущий отвык от камер и может испугаться"», — отметила журналистка.

По ее словам, вместе с Ургантом работали его соведущие по программе «Вечерний Ургант» — Александр Гудков и Алла Михеева. Барабаш заявила, что Ургант искрометно и остроумно шутил, однако впечатление портила «скрытая горчинка». «Ургант сам иронично шутил весь вечер над своей отставкой с телевидения (...) Было видно, что рана не зажила. И именно поэтому концерт оставлял такое двоякое чувство», — порассуждала журналистка.

Ранее стало известно, сколько Ургант может заработать за предновогодние концерты за границей. Уточнялось, что за выступления в Лимасоле и Дубае он хочет получить не менее 10 миллионов рублей.

