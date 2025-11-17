В ДНР подростки устроили «темную» сверстнице и попали на видео

В Донецкой народной республике (ДНР) подростки устроили «темную» сверстнице и попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На записи мальчик в маске ведет допрос сверстницы. Затем он наносит девочке несколько ударов кулаком по лицу. Подросток хватает девочку, после чего на нее набрасываются сразу несколько человек.

По данным канала, пострадавшая имеет инвалидность. Причины конфликта не уточняются.

Ранее было опубликовано другое видео издевательств подростков над ребенком с инвалидностью. Видео было снято в Тульской области.