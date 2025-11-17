Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 17 ноября 2025Россия

В ДНР подростки устроили «темную» сверстнице и попали на видео

В ДНР подростки на камеру избили сверстницу с инвалидностью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Донецкой народной республике (ДНР) подростки устроили «темную» сверстнице и попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На записи мальчик в маске ведет допрос сверстницы. Затем он наносит девочке несколько ударов кулаком по лицу. Подросток хватает девочку, после чего на нее набрасываются сразу несколько человек.

По данным канала, пострадавшая имеет инвалидность. Причины конфликта не уточняются.

Ранее было опубликовано другое видео издевательств подростков над ребенком с инвалидностью. Видео было снято в Тульской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    В доме выловленного из московского пруда ребенка нашли возможное орудие расправы

    Москвичам посоветовали пересесть на метро

    Джиган захотел спасти брак с Оксаной Самойловой

    В МИД отреагировали на заявление Писториуса о войне с Россией

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости