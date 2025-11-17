В гараже в российском городе нашли мертвых мужчин и женщину

В гаражном кооперативе Ангарска нашли трех мертвых мужчин и женщину

В гаражном боксе одного из кооперативов Ангарска Иркутской области нашли трех мертвых мужчин и женщину. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram.

Как установили в ведомстве, четверых человек без признаков жизни обнаружили 15 ноября. Помимо них, в гараже находились три автомобиля, у одного из которых работал двигатель. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего восстановит дальнейшее расследование.

Ранее в Кызыле в одной из саун города нашли мертвую 21-летнюю девушку. Как выяснилось, россиянку без признаков жизни обнаружили вечером 4 ноября в помещении, где отдыхала компания молодых людей. Кто именно обратился к правоохранителям, не уточнялось.

