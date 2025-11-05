В сауне российского города обнаружили мертвую 21-летнюю девушку

В сауне в городе Кызыл нашли мертвую 21-летнюю девушку

В Кызыле в одной из саун города нашли мертвую 21-летнюю девушку. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Тыва на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, россиянку без признаков жизни обнаружили вечером 4 ноября в помещении сауны на улице Оюна Курседи, где отдыхала компания молодых людей. Кто именно обратился к правоохранителям, не уточняется.

Предварительно, девушка получила несовместимый с жизнью удар током. Следов насильственной смерти криминалисты не выявили. Точную причину произошедшего определит судебно-медицинская экспертиза. Также следователи опрашивают очевидцев.

