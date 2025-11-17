News.de: Слова главы МИД России Лаврова о нацизме в Германии вызвали возмущение

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Нюрнбергском процессе и нацизме в Германии вызвали возмущение в стране. Такое мнение высказало немецкого издание News.de, эксклюзивный пересказ статьи приводит АБН24.

«Министр иностранных дел (...) шокировал своими обвинениями», — говорится в сообщении.

В материале уточнялось, что речь идет о заявлении Лаврова, в котором он обратил внимание на то, что постановления Нюрнбергского трибунала, запретившего нацистскую идеологию, часто нарушаются.

16 ноября глава российского МИД заявил, что принципы Нюрнбергского процесса подвергаются сомнению в современной Европе. Министр подчеркнул, что трибуналом были сформулированы принципы, которые легли в основу современного международного права, в частности, подчеркнул Лавров, принцип неотвратимости наказания за военные преступления.