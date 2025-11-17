Экономика
17:05, 17 ноября 2025Экономика

В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил частично гасить россиянам ипотеку при рождении детей. Об этом он заявил в разговоре с «Известиями».

По мнению парламентария, государство может погасить полмиллиона от суммы жилищного кредита при рождении первого ребенка, 600 тысяч рублей — при рождении второго и еще 700 тысяч — при рождении третьего. «В итоге многодетная семья может в сумме получить 1,8 миллиона рублей, а не 450 тысяч, как сейчас», — отметил депутат Госдумы.

Помимо этого, партия видит необходимость в распространении семейной ипотеки на готовые квартиры в связи с их большей доступностью. Помимо этого, «вторичка» зачастую не требует проведения дорогого ремонта, что имеет большое значение для семей с детьми, подчеркнул Миронов.

Ранее в этот же день заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал ограничить первоначальный взнос по ипотеке 20 процентами.

