В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

Депутат Миронов предложил частично гасить ипотеку россиянам при рождении детей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил частично гасить россиянам ипотеку при рождении детей. Об этом он заявил в разговоре с «Известиями».

По мнению парламентария, государство может погасить полмиллиона от суммы жилищного кредита при рождении первого ребенка, 600 тысяч рублей — при рождении второго и еще 700 тысяч — при рождении третьего. «В итоге многодетная семья может в сумме получить 1,8 миллиона рублей, а не 450 тысяч, как сейчас», — отметил депутат Госдумы.

Помимо этого, партия видит необходимость в распространении семейной ипотеки на готовые квартиры в связи с их большей доступностью. Помимо этого, «вторичка» зачастую не требует проведения дорогого ремонта, что имеет большое значение для семей с детьми, подчеркнул Миронов.

Ранее в этот же день заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал ограничить первоначальный взнос по ипотеке 20 процентами.