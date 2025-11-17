Экономика
13:37, 17 ноября 2025Экономика

В России захотели ограничить первоначальный взнос по ипотеке

Депутат Аксененко: Нужно ограничить первоначальный взнос по ипотеке до 20 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первоначальный взнос по ипотеке следует ограничить 20 процентами. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает «Газета.Ru».

Парламентарий отметил, что сейчас первоначальный взнос остается большим даже по льготным программам. Для многих заемщиков именно его размер является основным препятствием для оформления кредита. Депутат считает, что максимальный порог первоначального взноса нужно закрепить на уровне не выше 20 процентов по крайней мере для льготных программ.

«Сейчас же во многих банках он в рекламе стартует от 20 процентов, а по факту может доходить до 50 процентов. При стоимости жилья в шесть миллионов и региональных невысоких зарплатах откуда людям взять три миллиона только на первый платеж, необходимый для вхождения в программу?» — заявил Аксененко.

Парламентарий отметил, что в особенности такая мера поможет в том случае, если в России примут решение о повышении ставок по семейной ипотеке, которое анонсировал Минфин.

Ранее в Госдуме предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.

