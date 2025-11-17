Экономика
08:27, 17 ноября 2025Экономика

Семейную ипотеку захотели выдавать на «вторичку»

В Госдуме предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Семейную ипотеку в России захотели выдавать на вторичное жилье. Распространить действие льготной программы на еще один тип недвижимости предложили в Госдуме, пишут «Известия».

Идею уже поддержали парламентарии Либерального-демократической партии России (ЛДПР) и Коммунистической партии РФ (КПРФ). Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы россиян на недоступное жилье.

Семейную ипотеку под 6 процентов уже можно взять на вторичное жилье, но всего в 901 городе России, где почти нет новостроек. При этом разрыв в ценах на строящиеся и готовые квартиры в стране стремительно растет и уже превысил 60 процентов в пользу первых.

В городах, где льготные кредиты на жилье не распространяются на вторичный рынок, семьи сталкиваются с непосильной ставкой в 21 процент, отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В связи с этим депутаты собираются обратиться в правительство, чтобы расширить перечень городов, в которых можно взять ипотеку под выгодный процент.

Ранее риелторы оценили перспективы запуска в России ипотеки на 50 лет. По мнению специалистов, такой формат вряд ли будет востребован в стране, так как несет риски как для заемщиков, так и для банков.

