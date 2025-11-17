В Госдуме предложили дать гарантии возвращающимся к работе участникам СВО

Депутат Нилов внесет проект о гарантиях для возвращающихся к работе бойцов СВО

Российские парламентарии рассмотрят законопроект о предоставлении мобилизованным дополнительной гарантии при сокращении. Соответствующий документ поступит от главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, пишет РИА Новости.

Как уточняется в пояснительной записке, речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации». Его разработали для того, чтобы установить дополнительную социальную гарантию для граждан, которые принимают участие в выполнении задач в условиях специального периода (в период мобилизации, военного положения, в военное время).

За этой категорией граждан хотят закрепить преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения численности или штата. Проект распространится на инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и родителей несовершеннолетних детей, если второй родитель проходит военную службу по мобилизации или контракту.

При этом отмечается, что мера не коснется работников, которые вернулись на работу после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации, направления в войска нацгвардии или заключения контракта с Минобороны. «К сожалению, действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки участников СВО на вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу», — пояснил Нилов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов предложил передать недвижимость коррупционеров бойцам СВО. По его словам, яхты, дорогие автомобили и драгоценности необходимо пускать с молотка для нужд героев.

