В Раде раскрыли возможный бунт партии Зеленского против Ермака

Депутат Рады Железняк: Часть «Слуги народа» угрожает бунтом против Ермака

Часть правящей фракции в Верховной Раде Украины «Слуга народа» угрожает бунтом против главы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака в случае его отказа уйти с поста. Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Что ж делается... Кто тогда посты в поддержку писать будет?» — высказался политик.

Железняк прокомментировал возможную причастность Ермака к коррупционному скандалу в окружении Зеленского и его упоминание в переговорах фигурантов расследования под прозвищем Али-баба. По его словам, часть фракции правящей партии угрожает бунтом в случае отказа Зеленского уволить Ермака с должности главы ОП.

Ранее фракции Верховной Рады «Европейская солидарность» и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство и Андрея Ермака. Оппозиционные партии также потребовали сформировать новые коалицию в Раде и кабинет министров на фоне коррупционного скандала.