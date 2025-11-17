Россия
17:47, 17 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России выразили беспокойство из-за заявлений Запада о войне

Карасин раскритиковал заявление ЕК о сроке завершения конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Алексей Даничев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / Фотохост-агентство «РИА Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об окончании конфликта на Украине к концу 2026 года, а также слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Своим беспокойством сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда говорит фон дер Ляйен, дети просыпаются. Она, конечно, несет такое в эфир, после чего действительно надо задуматься над человеческой натурой. Но меня потрясло другое, что Писториус сегодня сказал, что война с Россией начнется до 29-го года. Они, видимо, договорились гонять шайбу на этом поле, не задумываясь о том, что от этих заявлений спится плохо не только на территории постсоветского пространства. Скоро будут плохо спать граждане Германии и граждане ЕС. Они об этом не думают, а об этом задуматься пора», — заявил Карасин.

Ранее Урсула фон дер Ляйен написала лидерам Европейского союза (ЕС), что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года. В своем письме председатель ЕК назвала четыре параметра предоставления помощи Киеву.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года.

