В России заявили об обвале фронта у ВСУ

Блогер Рожин: У ВСУ обвалился фронт в районе Гуляйполя

У ВСУ обвалился фронт в районе Гуляйполя. Такого мнения придерживается блогер Борис Рожин, освещающий ход спецоперации в Telegram.

По его данным, российская группировка «Восток» ведет на этом участке наступление широким фронтом. При этом продвижение идет по территории как Запорожской, так и Днепропетровской областей.

Рожин заявляет, что российские войска охватывают город Гуляйполе Запорожской области сразу с двух сторон — с севера и востока. Это позволит в будущем избежать штурма Гуляйполя в лоб, подчеркнул он.

Тем временем армия России продолжает наступление и на других участках в зоне СВО. Так, 17 ноября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Двуречанское Харьковской области. Бои на этом направлении ведут бойцы группировки войск «Север».