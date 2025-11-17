В России предупредили о последствиях остановки крупнейшего кремниевого завода страны

Кирьянов назвал печальной новость об остановке производства на заводе «Кремний»

Новость о том, что крупнейший в России кремниевый завод АО «Кремний» вынужден будет приостановить производство с 1 января 2026 года, печальная, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. О последствиях такого решения депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это очень печальная история. Последствием в течение нескольких лет будет то, что китайские закупки, которые в моменте ниже, чем себестоимость в России, перейдут из разряда демпинга в разряд диктата цены. Соответственно, потеряв собственное производство, мы будем вынуждены ориентироваться на те цены, которые будет выставлять Китай для Российской Федерации», — объяснил Кирьянов.

По словам депутата, китайский демпинг уже разрушил несколько предприятий цементной промышленности, не позволив продолжать работать российским компаниям.

Здесь в качестве реакции могут быть меры государственной поддержки, тарифные меры по ввозу. Надо смотреть несколько дальше, чем сегодняшний день, и попытаться эту ситуацию отрегулировать со стороны государства Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее стало известно, что входящий в группу «Русала» крупнейший в России кремниевый завод АО «Кремний» вынужден будет приостановить производство с 1 января 2026 года, а завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность.

Главной причиной такого решения назван рост импорта кремния в Россию из Китая, поскольку тот обходится дешевле отечественной продукции. По оценкам «Русала», китайские компании поставляют товар по демпинговым ценам из-за мирового перепроизводства.

