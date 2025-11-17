Силовые структуры
В российском регионе подросток потерял свободу после признаний в переписке

В Кузбассе суд приговорил подростка за подготовку нападения на школу
Владимир Шарапов
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Кемеровской области – Кузбассе суд приговорил к пяти с половиной годам воспитательной колонии 17-летнего местного жителя за подготовку нападения на школу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетнего признали виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, осужденный примкнул к запрещенному в России террористическому движению. Потом во время переписке с пользователем одного из мессенджеров он заявил, что готов напасть с оружием на учащихся одной из школ региона. Подросток рассказал, что уже купил камуфляжную форму и оружие, а также определил дату совершения преступления. Правоохранителям удалось предотвратить преступление.

Ранее в Чувашии задержали 52-летнего мужчину, планировавшего стать террористом.

