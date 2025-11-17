В США признали неспособность свергнуть Мадуро

CNN: США не располагают ресурсами для начала операции по свержению Мадуро

США не располагают достаточными военными ресурсами для начала операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов.

«Эксперты утверждают, что в настоящее время у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти, хотя [президент США Дональд] Трамп одобрил тайные действия на территории Венесуэлы», — говорится в статье.

Кроме того, по мнению экспертов, если Трамп действительно отдаст приказ нанести удары по Венесуэле, он может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с «раздробленными элементами оппозиции и военными, готовыми к мятежу».

Телеканал также сообщил, что недавно Трамп провел совещание, на котором обсуждались обновленные варианты военных действий в Венесуэле. По данным CNN, администрация президента США еще не приняла решения о нанесении ударов, хотя американские вооруженные силы уже перебросили в регион более десятка военных кораблей и 15 тысяч военнослужащих.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в этом месяце США объявят «Картель де лос Солес», которым, по утверждениям Вашингтона, руководят Мадуро и другие высокопоставленные венесуэльские чиновники, иностранной террористической организацией.