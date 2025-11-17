Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 17 ноября 2025Мир

В США признали неспособность свергнуть Мадуро

CNN: США не располагают ресурсами для начала операции по свержению Мадуро
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

США не располагают достаточными военными ресурсами для начала операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов.

«Эксперты утверждают, что в настоящее время у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти, хотя [президент США Дональд] Трамп одобрил тайные действия на территории Венесуэлы», — говорится в статье.

Кроме того, по мнению экспертов, если Трамп действительно отдаст приказ нанести удары по Венесуэле, он может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с «раздробленными элементами оппозиции и военными, готовыми к мятежу».

Телеканал также сообщил, что недавно Трамп провел совещание, на котором обсуждались обновленные варианты военных действий в Венесуэле. По данным CNN, администрация президента США еще не приняла решения о нанесении ударов, хотя американские вооруженные силы уже перебросили в регион более десятка военных кораблей и 15 тысяч военнослужащих.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в этом месяце США объявят «Картель де лос Солес», которым, по утверждениям Вашингтона, руководят Мадуро и другие высокопоставленные венесуэльские чиновники, иностранной террористической организацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Собака выстрелила в спину хозяина

    В доме выловленного из московского пруда ребенка нашли возможное орудие расправы

    Москвичам посоветовали пересесть на метро

    Джиган захотел спасти брак с Оксаной Самойловой

    В МИД отреагировали на заявление Писториуса о войне с Россией

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости