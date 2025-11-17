Мир
05:20, 17 ноября 2025Мир

В США расстроились из-за уступок по шатдауну

CBS: Сторонники демократов в США остались расстроены из-за уступок по шатдауну
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Около половины сторонников Демократической партии США расстроились и оказались недовольны результатами переговоров о завершении шатдауна (временной приостановки — прим. «Ленты.ру») американского правительства. Об этом говорит опрос, проведенный телеканалом CBS и компанией YouGov.

Как показало исследование, в основном сторонники демпартии больше испытывают огорчение (48 процентов), неудовлетворенность (45 процентов). При этом еще 32 процента пессимистичны, поскольку демократы пошли на большое количество уступок.

Примечательно, сторонники республиканцев в основном испытывают облегчение (50 процентов) и удовлетворение (34 процента). Опрос прошел в период с 13 по 14 ноября, в нем поучаствовали 1288 американцев.

Ранее стало известно, что в США завершился самый долгий за всю историю шатдаун. Его продолжительность составила 43 дня. Документ о временном бюджете правительства страны подписал американский лидер Дональд Трамп. Предварительно его проект одобрил Конгресс США.

Шатдаун в Америке начался 1 октября. Работу правительства пришлось приостановить, поскольку Сенат не согласовал бюджет из-за возникших разногласий между демократами и республиканцами по финансированию системы здравоохранения страны.

