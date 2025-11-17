Власти Грузии отказались от Южной Осетии

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил об отказе от термина «Южная Осетия»

Власти Грузии упразднят администрацию Южной Осетии в структуре органов исполнительной власти страны и откажутся от использования этого термина. С таким заявлением выступил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Pirveli.

«Использование термина "Южная Осетия", пусть и косвенное, "Национальным движением" (партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили) было предательством конституции и национальных интересов. Никакой Южной Осетии нет в грузинском политическом или правовом пространстве», — заявил политик.

Папуашвили раскрыл планы правительства Грузии ликвидировать созданную в 2007 году временную административно-территориальную единицу и раскритиковал ее создание в период Саакашвили. По словам спикера грузинского парламента, такое решение и использование термина «Южная Осетия» якобы «косвенно легитимировали сепаратистские процессы» на территории республики. Он также добавил, что правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» работает над усилением политики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее, впервые за последние 17 лет, США не приняли участие в совместном заявлении нескольких членов Совета Безопасности ООН, в котором выражалась поддержка территориальной целостности Грузии. 19 августа в Совете Безопасности ООН прошло ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года, которое завершилось без принятия каких-либо официальных документов.