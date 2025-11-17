Во Франции рассказали о необходимости заплатить за поставки истребителей ВСУ

Филиппо: Плата за истребители Rafale для ВСУ ляжет на плечи французов

Плата за поставки Парижем истребителей четвертого поколения Rafale для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ляжет на плечи простых французов. Об этом написал политик, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Мы будем платить за покупку Украиной самолетов Rafale, которые якобы им продаем», — отметил лидер партии.

Филиппо также подчеркнул, что стоимость самолетов обойдется в миллиарды, добавив, что граждан Франции параллельно заставляют «затягивать пояса».

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали соглашение, которое называют историческим. Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale. При этом авторы указывают, что этот документ является лишь декларацией о намерениях, а не полноценным договором.