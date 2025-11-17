Мир
20:22, 17 ноября 2025Мир

Во Франции рассказали о необходимости заплатить за поставки истребителей ВСУ

Филиппо: Плата за истребители Rafale для ВСУ ляжет на плечи французов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Ena / Reuters

Плата за поставки Парижем истребителей четвертого поколения Rafale для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ляжет на плечи простых французов. Об этом написал политик, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Мы будем платить за покупку Украиной самолетов Rafale, которые якобы им продаем», — отметил лидер партии.

Филиппо также подчеркнул, что стоимость самолетов обойдется в миллиарды, добавив, что граждан Франции параллельно заставляют «затягивать пояса».

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали соглашение, которое называют историческим. Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale. При этом авторы указывают, что этот документ является лишь декларацией о намерениях, а не полноценным договором.

