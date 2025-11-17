Новое соглашение между Украиной и Францией назвали макроновским безумием

Военный Дандыкин: Соглашение Киева и Парижа о Rafale — макроновское безумие

Соглашение о поставках сотни истребителей Rafale, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, — это безумие, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях самолетов специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это серьезный истребитель. Это истребитель четвертого поколения, даже, может быть, пятого. Это макроновское безумие, если он действительно передаст Украине Rafale. Вполне себе сбиваемый самолет, но гораздо серьезнее, чем F-16 и Mirage. Rafale — это гордость Франции. Честно говоря, для меня это неожиданно», – сообщил Дандыкин.

Ранее Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое называют историческим. Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал заключение 10-летнего соглашения по поставкам авиации между Украиной и Францией. В соцсети Х украинский лидер назвал его историческим.