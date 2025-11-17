Бывший СССР
Зеленский анонсировал «историческое соглашение» с Францией

Reuters: Украина заключит десятилетнее соглашение по авиации с Францией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Украина и Франция заключат десятилетнее соглашение по поставкам авиации. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«(...) Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заключит соглашения с Францией о поставках средств противовоздушной обороны, боевых самолетов и ракет», — сказано в публикации.

В соцсети Х Зеленский анонсировал это соглашение как историческое. По данным источников агентства, 17 ноября также могут быть заключены сделки о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T. Финансирование поставок пока не согласовано. Отмечается, что в долгосрочной перспективе Киев намерен увеличить свой авиапарк до 250 самолетов, включая американские F-16 и шведские Gripen.

Ранее киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты. Он уточнил, что сейчас на вооружении страны находится не более 10 комплексов Patriot и лишь один зенитный ракетный комплекс SAMP/T, способных перехватывать баллистические цели.

