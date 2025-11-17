Бывший СССР
Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение о поставках Rafale
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение» о поставках Rafale. Об этом сообщает RBC.UA в своем Telegram-канале.

«Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" (...) Глава государства анонсировал, что между Украиной и Францией на усиление боевой авиации Украины и защиты неба будет подписано данное соглашение», — говорится в сообщении.

Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал, что Украина и Франция заключат десятилетнее соглашение по поставкам авиации. Также речь идет о сделке о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T. Финансирование поставок пока не согласовано.

