Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 17 ноября 2025Мир

Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

Филиппо: Макрон живет в бредовом параллельном мире, нужен импичмпент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон существует в параллельном мире, необходимо отрешение его от должности. Об этом в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик высказался в ответ на публикацию, где французский лидер приветствовал «остановку двенадцатилетней деиндустриализации». «Этот человек живет в бредовом параллельном мире, который существует только в его голове! Импичмент, быстро!» — написал Филиппо.

Ранее Филиппо заявил, что Макрону следует отменить визит украинского коллеги Владимира Зеленского в страну на фоне коррупционного скандала. Он также отметил, что Париж должен прекратить оказывать любую помощь Киеву в связи с разгоревшимся скандалом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости