Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

Президент Франции Эммануэль Макрон существует в параллельном мире, необходимо отрешение его от должности. Об этом в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик высказался в ответ на публикацию, где французский лидер приветствовал «остановку двенадцатилетней деиндустриализации». «Этот человек живет в бредовом параллельном мире, который существует только в его голове! Импичмент, быстро!» — написал Филиппо.

Ранее Филиппо заявил, что Макрону следует отменить визит украинского коллеги Владимира Зеленского в страну на фоне коррупционного скандала. Он также отметил, что Париж должен прекратить оказывать любую помощь Киеву в связи с разгоревшимся скандалом.