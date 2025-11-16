Во Франции призвали отменить визит Зеленского в связи с коррупционным скандалом

Филиппо призвал отменить визит Зеленского в связи с коррупционным скандалом

Президент Франции Эммануэль Макрон должен отменить визит украинского коллеги Владимира Зеленского в страну на фоне коррупционного скандала. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией», — объяснил свою точку зрения политик.

Он также отметил, что Париж должен прекратить оказывать любую помощь Киеву в связи с разгоревшимся скандалом.

Ранее американский журнал Newsweek писал, что западные страны могут пересмотреть свое отношение к поддержке Украины на фоне последних событий.