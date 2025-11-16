В США указали на возможные последствия коррупционного скандала для Украины

Newsweek: Украина может лишиться поддержки Запада из-за коррупционного скандала

Из-за разгоревшегося на Украине коррупционного скандала западные страны вскоре могут пересмотреть свое отношение к поддержке республики. Об этом говорится в материале американского журнала Newsweek.

«Скандал ставит под сомнение личные качества [президента Украины Владимира] Зеленского и может затруднить получение международной финансовой поддержки», — пишет журнал, уточняя, что от этой поддержки зависит выживание страны.

Newsweek отмечает, что еще только предстоит установить, в течение какого времени высокопоставленные украинские чиновники скрывали преступные схемы, хотя знали об их существовании.

Ранее сообщалось, что украинские военные на фронте пришли в уныние из-за коррупционного скандала, связанного с соратниками Зеленского.