Украинские военные на фронте пришли в уныние из-за коррупционного скандала

Wirtualna Polska: Украинские военные разочарованы из-за коррупционного скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Украинские военные на фронте пришли в уныние из-за коррупционного скандала, связанного с соратниками президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал работающий в Одессе поляк Борис Тынка в беседе с Wirtualna Polska.

По его словам, для граждан Украины новости о коррупции впервые стали важнее обстановки на линии соприкосновения, в последние дни это тема номер один. Собеседник издания указал, что ситуация может подорвать правительство и отношения с западными партнерами.

«Люди возмущены, обеспокоены, но также очень разочарованы. Это один из самых сложных моментов для Украины за последние годы», — отметил Тынка.

Он добавил, что скандал сильнее всего ударил по моральному состоянию общества, особенно по солдатам на передовой.
«Здесь царит гнев, но и грусть. Просто представьте себе украинского солдата в окопе. Семья этого солдата в Киеве или Одессе, где нет отопления из-за перебоев с электроэнергией. И вдруг выясняется, что политики, связанные с энергетикой, брали колоссальные взятки», — сказал Тынка.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

