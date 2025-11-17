Военблогер раскрыл последствия взятия Двуречанского

Военкор Подоляка: Взятие Двуречанского открывает путь на Колодезное

Взятие населенного пункта Двуречанское позволит выйти на важнейший опорный пункт Колодезное Харьковской области. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

«Контроль над Двуречанским открывает нам путь на Колодезное — важнейший опорный пункт противника на этом участке, потерю которого для ВСУ перекрыть будет нечем», — написал Подоляка.

По его словам, Колодезное станет базой для Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего наступления в районе.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии Двуречанского. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток».