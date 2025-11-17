Бывший СССР
12:37, 17 ноября 2025

Военблогер раскрыл последствия взятия Двуречанского

Военкор Подоляка: Взятие Двуречанского открывает путь на Колодезное
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие населенного пункта Двуречанское позволит выйти на важнейший опорный пункт Колодезное Харьковской области. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

«Контроль над Двуречанским открывает нам путь на Колодезное — важнейший опорный пункт противника на этом участке, потерю которого для ВСУ перекрыть будет нечем», — написал Подоляка.

По его словам, Колодезное станет базой для Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего наступления в районе.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии Двуречанского. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток».

