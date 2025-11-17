Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 17 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала делающую пробуждения по понедельникам особенно мучительными привычку

Сомнолог Черкасова: Привычка отсыпаться на выходных грозит социальным джетлагом
Наталья Обрядина1

Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Попытки отсыпаться на выходных могут привести к проблемам в начале рабочей недели и сделать пробуждение в понедельник особенно мучительным, заявила сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова. Опасности этой привычки она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что обычно люди спять подольше по субботам и воскресеньям, потому что не высыпаются в рабочие дни, причем разница между временем пробуждения в выходные и в будни может составлять шесть-семь часов.

«Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу — уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — предупредила Черкасова.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Она уточнила, что привычка отсыпаться по выходным грозит тем, что в понедельник днем человек будет чувствовать себя разбитым и обессиленным. Кроме того, его будет неудержимо клонить в сон.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в халате

    Внешний долг России упал

    C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

    Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

    Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

    В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

    Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

    Москвичам пообещали потепление

    Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости