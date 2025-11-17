Врач назвала делающую пробуждения по понедельникам особенно мучительными привычку

Сомнолог Черкасова: Привычка отсыпаться на выходных грозит социальным джетлагом

Попытки отсыпаться на выходных могут привести к проблемам в начале рабочей недели и сделать пробуждение в понедельник особенно мучительным, заявила сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова. Опасности этой привычки она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что обычно люди спять подольше по субботам и воскресеньям, потому что не высыпаются в рабочие дни, причем разница между временем пробуждения в выходные и в будни может составлять шесть-семь часов.

«Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу — уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — предупредила Черкасова.

Она уточнила, что привычка отсыпаться по выходным грозит тем, что в понедельник днем человек будет чувствовать себя разбитым и обессиленным. Кроме того, его будет неудержимо клонить в сон.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.