ВСУ пытались ударить по подстанции в российском регионе

Губернатор Русских: ВСУ пытались атаковать подстанцию в Ульяновской области

В ночь на понедельник, 17 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками подстанцию в Ульяновской области. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попал объект в Вешкаймском районе. Атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал.

Губернатор добавил, что электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось об отключении электричества в Горловке. Кроме того, свет пропал в нескольких районах Донецка, освещение отсутствует не только в домах, но и на улицах.