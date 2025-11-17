В Госдуме высказались об идее исключить выходные из расчета отпусков

Депутат Бессараб раскритиковала идею исключить выходные из расчета отпусков

Идея исключить выходные дни из расчета отпускных дней избыточна, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующим предложением выступили депутаты от ЛДПР. Авторы законопроекта отметили, что сейчас продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней, из которых один отпуск должен длиться не менее 14 дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.

Мы это уже проходили. При Советском Союзе у нас отпуск считался в рабочих днях, и их было ровно 22. Потом просто добавили, условно говоря, между этими неделями выходные дни, то есть 6 выходных дней, и получилось 28 календарных дней. То есть от перемены мест слагаемых сумма не поменялась Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Да, одна часть отпуска не может быть меньше, чем 14 календарных дней, но люди уже приспособились. Трудящиеся берут обычно по предпочтениям либо еще две недели, либо меняют таким образом отпуск на календарные дни, чтобы брать два раза по 5 и один раз 4, то есть получается еще дополняют себе тремя неделями фактически отпуска с учетом отсутствия выходных дней. Это достаточно удобно», — поделилась депутат.

Парламентарий добавила, что за 15 лет работы в сфере трудовых отношений в ее адрес ни разу не поступали жалобы на неверное количество дней отпуска.

До этого общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов призвал урезать отпуска и новогодние праздники. По его словам, «в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации» отпуск следует сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до 6 дней.

