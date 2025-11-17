Россия
В Госдуме предложили исключить выходные из расчета отпусков

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили исключить выходные из расчета отпускных дней. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. Сейчас продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней, из которых один отпуск должен длиться не менее 14 дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — указано в документе. По мнению авторов инициативы, новый закон позволит работникам использовать отпускные дни более рационально.

Ранее общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов призвал урезать отпуска и новогодние праздники. По его словам, «в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации» отпуск следует сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней.

