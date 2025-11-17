«Выкуп души» из тайного общества обошелся россиянину в миллионы рублей

В Петербурге перед судом предстанет житель, потребовавший миллионы за выкуп души

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Никиты Борецкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Борецкий, являясь администратором Telegram-каналов, предложил мужчине вступить в так называемый «Масонский орден», а когда тот согласился, стал поручать ему выполнять различные обряды.

Спустя время член тайного общества решил из него выйти, тогда Борецкий запугал его проклятиями и заявил, что необходимо совершить «выкуп души», который стоит 66 666 рублей. Еще 666 666 тысяч рублей фигурант велел потерпевшему вложить в эзотерическую книгу в магазине на Невском проспекте. В результате все деньги оказались у Борецкого.

Однако после этого он еще раз связался с мужчиной — на этот раз ради его мотоцикла Harley стоимостью 1,5 миллиона рублей. Потерпевший оформил договор купли-продажи и отправил бумагу вместе с мотоциклом фигуранту.

