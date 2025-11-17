Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

В Уфе осудят мужчину, выстрелившего подростку в голову

В Уфе осудят мужчину, выстрелившего подростку в голову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в июне этого года 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения рядом с ночным клубом в торговом комплексе «Гостиный двор» вел себя агрессивно и направил имевшийся при нем травматический пистолет на вход заведения, где в этот момент находились посетители клуба и охрана, после чего произвел выстрел. В результате пуля пробила стекло и попала 17-летнему подростку в голову.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

