Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 17 ноября 2025Силовые структуры

Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

В Уфе осудят мужчину, выстрелившего подростку в голову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе осудят мужчину, выстрелившего подростку в голову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в июне этого года 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения рядом с ночным клубом в торговом комплексе «Гостиный двор» вел себя агрессивно и направил имевшийся при нем травматический пистолет на вход заведения, где в этот момент находились посетители клуба и охрана, после чего произвел выстрел. В результате пуля пробила стекло и попала 17-летнему подростку в голову.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российскую школьницу из «бойцовского клуба» изолировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Россияне купили квартиру и два года не могут туда въехать из-за прошлой хозяйки

    Раскрыта актуальная схема мошенничества в мессенджерах

    В России вышел сериал с ностальгией по «Терминатору» и эпохе видеокассет

    Буланова обвинила своих танцоров в предательстве

    Попытки ВСУ удержать родину Махно оценили

    ВСУ попытались прорвать окружение в одном из районов СВО

    Навроцкий связал украинский конфликт с отказом ЕС слушать Польшу

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости