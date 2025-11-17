Мир
Южная Корея предложила КНДР провести официальные переговоры

Минобороны Южной Кореи предложило провести официальные военные переговоры с КНДР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ahn Young-Joon / AP

Южная Корея предложила провести официальные военные переговоры с северокорейской стороной, чтобы снизить напряженность вдоль своей границы и обсудить меры безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Чтобы предотвратить случайные столкновения и ослабить военную напряженность, наши военные официально предлагают военным властям двух Корей провести переговоры для обсуждения установления четкой линии разграничения для военно-морской демаркационной линии», — сказано в заявлении Минобороны Южной Кореи.

При этом сообщается, что пока неизвестно, примет ли Северная Корея предложение южнокорейской стороны.

Ранее прокуратура Южной Кореи обвинила бывшего президента страны Юн Сок Еля в планировании войны с КНДР. В числе доказательств были материалы, найденные в мобильном телефоне одного из военных чиновников, которые включали указывающие на возможные провокации против КНДР слова, такие как «беспилотники» и «хирургический удар».

