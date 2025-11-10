Экс-президента Южной Кореи уличили в планировании войны с КНДР

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля обвинили в планировании войны с КНДР

Прокуратура Южной Кореи обвинила бывшего президента страны Юн Сок Еля в планировании войны с КНДР. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам прокурора, Юн Сок Ель пытался спровоцировать военный конфликт с Северной Кореей, чтобы ввести военное положение. Он отметил, что на это указывают доказательства, найденные в мобильном телефоне одного из военных чиновников, которые включали указывающие на возможные провокации против КНДР слова, такие как «беспилотники» и «хирургический удар».

По утверждению самого экс-президента, военное положение было объявлено им с целью привлечения внимания к противоправным действиям оппозиционных партий и защиты демократии от «антигосударственных» элементов, а не установления военной диктатуры.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.