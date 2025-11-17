Женщин предупредили о скрытой опасности вибраторов

Гинеколог Мария Каролина Дальбони предупредила женщин, что частая мастурбация с помощью вибратора может навредить здоровью. Об этом она рассказала в беседе с изданием Metropoles.

«Это больше связано с психологическим аспектом, чем с механическим воздействием вибратора. Человек может привыкнуть к постоянному вибрационному воздействию и почувствовать, что другие методы стимуляции больше не работают», — пояснила Дальбони.

По ее словам, через некоторое время после начала использования секс-игрушки может произойти полная адаптация к вибрации, из-за чего женщина будет нуждаться в более мощном воздействии для достижения того же результата. При этом специалистка подчеркнула, что не стоит из-за этого бояться вибраторов, поскольку они помогают лучше познать свое тело.

