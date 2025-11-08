Забота о себе
15:34, 8 ноября 2025Забота о себе

Сексолог объяснила привлекательность мужчин с животиками

Сексолог Перелыгина: Мужчины с животиками привлекают ощущением надежности
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Женщин больше привлекают мужчины с животиком, поскольку создают у них ощущение достатка и надежности. Об этом врач-сексолог Елена Перелыгина рассказала «Абзацу».

По словам сексолога, мужчины с выраженными мышцами и смазливой внешностью обычно воспринимаются как легкомысленные ловеласы. Мужчины с животиками чаще вызывают ощущение безопасности, необходимое женщинам в отношениях.

«Женщины хотят ощущать себя как за каменной стеной, а она же не бывает такой суперстройной или изящной. Стена — это что-то большое, широкое», — объяснила Перелыгина.

Врач также добавила, что женщины, как правило, выбирают партнеров не по внешности, а по качествам характера. Эта установка, как поясняет Перелыгина, идет еще из прошлого. По словам сексолога, женщины привыкли слышать, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Он должен заботиться не о своем лице, а о семье. Это также способствует популярности ненакачанных мужчин.

Ранее семейный психолог Александр Бирюков предупредил женщин, что социопаты на первый взгляд могут напоминать «альфа-самцов», из-за чего могут привлекать женщин на инстинктивном уровне. Несмотря на свой образ, обычно такие мужчины не отличаются верностью и надежностью.

