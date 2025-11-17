Житель Урала стал чемпионом России по паделу

Тренер Дмитрий Мягков из Урала стал чемпионом России по паделу

Житель Урала Дмитрий Мягков стал чемпионом России по паделу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Тренер уральской Академии падела РМК принял участие в турнире во второй раз. К нему он готовился под руководством команды опытных тренеров, которую возглавляет двукратный чемпион мира по упомянутому виду спорта Тито Аллеманди.

На соревнования, которые прошли в Екатеринбурге, приехали 160 игроков: 44 мужских и 36 женских пар. Уточняется, что это пока абсолютный рекорд по числу участников в России.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы Анна Китабова выиграла чемпионат мира по бодибилдингу. Россиянка выиграла золотую медаль на мировом турнире фит-моделей в Дубае. Она стала лучшей среди участниц ростом до 162 сантиметров.