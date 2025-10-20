Россиянка выиграла чемпионат мира по бодибилдингу

Уфимка Анна Китабова выиграла чемпионат мира по бодибилдингу

Жительница Уфы Анна Китабова выиграла чемпионат мира по бодибилдингу. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

Россиянка выиграла золотую медаль на мировом турнире фит-моделей в Дубае. Отмечается, что она стала лучшей среди участниц до 162 сантиметров. Помимо этого, она получила бронзу в абсолютной категории.

Известно, что в соревновании приняли участие более 60 спортсменок из разных стран. Китабова является двукратной чемпионкой России и победительницей множества международных стартов по бодибилдингу.

В сентябре российские нардисты завоевали семь медалей на международном турнире. Чемпионами стали Григор Гамбарян, Оксана Гаязова, Агамир Геворкян, Айк Долунц и Арсен Марукян.