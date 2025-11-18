60-килограммовый питон обрушил потолок, провалился в туалет и попал на видео

В Малайзии в доме учительницы поймали гигантского питона. Об этом сообщает Sinar Daily.

Первой что-то неладное заметила дочь учительницы. 15-летняя девочка пришла домой из школы, зашла в туалет, подняла голову и увидела, что потолок в комнате обрушился. Что произошло — ясно не было. Вернувшись с работы, женщина заглянула в ванную комнату и заметила в образовавшейся дыре наверху что-то похожее на кусок ткани. Это была огромная змея.

Домовладелица тут же вызвала спасателей. При них змея и провалилась вниз. Она оказалась сетчатым питоном. Его длина достигала пяти метров, а вес составлял 60 килограммов. «Я думала, это обычная змея... Я никогда не видела такую большую змею своими глазами... она была настолько большой, что я закричала: "Анаконда"», — вспоминает женщина.

Предполагается, что питон подобрался к дому со стороны болотистой местности. Затем он залез на дерево, стоящее за зданием, и забрался в пространство под потолком. Учительница рассказала, что после поимки змеи ей пришлось тщательно убраться в ванной комнате из-за сильного запаха рыбы.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии перепутал змею с канатом. Она пряталась под досками рядом с его курятником.

