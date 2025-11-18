Силовые структуры
Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

Тренер занимался йогой с арестантами СИЗО Петербурга и получил мягкий приговор
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Петербургский тренер Тимур Клименко во время ареста за наркотики наладил занятия йогой и духовными практиками в СИЗО, благодаря чему ему вынесли мягкий приговор. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Вечером 17 апреля его задержали в парадной своего дома, при нем полицейские нашли 118 граммов мефедрона. Клименко обвинили в покушении на сбыт наркотического средства и заключили под стражу.

В материалах указано, что он фитнес тренер, массажист, онлайн тренер, нутрициолог, поэтому в СИЗО не стал сидеть сложа руки, а «подсадил» арестантов на йогу, духовные практики и спортивные тренировки. Они отправили в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга множество благодарственных писем Клименко, которые были учтены при вынесении ему приговора.

Суд решил, что покушение на сбыт не доказано, переквалифицировав деяние Клименко на хранение наркотиков в крупном размере. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в МВД сообщили, что в России употребляют наркотики 1,2 миллиона человек, что составляет 0,8 процента от населения.

