Более 200 посетителей фермы покормили животных и заразились от них паразитами

В Великобритании более 200 человек заразились паразитами после посещения фермы

В Великобритании владельца фермы оштрафовали, после того как более 200 человек заразились паразитами от его животных. Об этом сообщает «Би-би-си».

В апреле и мае 2023 года Шэрон Уилер устраивала на своей ферме особое мероприятие — купив билет, посетители могли не просто посмотреть на животных, но и покормить их. Желающим выдавали бутылочки с молоком для ягнят и козлят.

В результате около 264 человек, большинство из которых — дети, заразились криптоспоридиями. Они передаются по фекально-оральному пути. Позднее посетители рассказали, что многие дети, кормившие детенышей, целовали их в морды, испачканные испражнениями.

Зараженные люди страдали от сильнейшей рвоты и диареи. Некоторых пришлось госпитализировать.

60-летнюю Уилер обвинили в недостаточном обеспечении безопасности посетителей — она не предостерегла их от возможного заражения. Женщина признала свою вину. Ее обязали заплатить около 21 тысячи фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что у 52-летнего американца, любившего недостаточно прожаренный бекон, завелись мозговые паразиты. Личинки свиного цепня располагались внутри кист в толще ткани.

