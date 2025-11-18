Экономика
14:49, 18 ноября 2025Экономика

Госдума приняла во втором чтении бюджет на следующий год

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, внесенный в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Второе чтение является основным в процедуре, к нему в документ вносят все ключевые поправки. Существенные изменения перед третьим чтением остаются большой редкостью.

Основные параметры бюджета остались неизменными с первого чтения. Его доходы в 2026 году запланированы на уровне 40,28 триллиона рублей, а план по расходам составляет 44,07 триллиона рублей. Таким образом, предполагаемый дефицит равен 3,79 триллиона рублей, что на 1,9 триллиона меньше, чем запланировано после пересмотра на 2025 год.

В 2027-м доходы и расходы должны составить 42,91 триллиона рублей и 46,1 триллиона, а на 2028-й — 45,87 триллиона рублей и 49,38 триллиона. Таким образом, в ближайшие три года дефицит федерального бюджета планируется с превышением трех триллионов рублей. Эти цифры утверждены с учетом дополнительных нефтегазовых доходов.

Также депутаты разрешили правительству направлять средства федерального бюджета от взимания технологического сбора, вводимого с 2026 года по аналогии с утилизационным для автомобилей, на поддержку мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

    Все новости