Бывшего замгубернатора Петербурга обвинили в хищении миллиардов

Экс-замгубернатора Петербурга Лавленцева обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей

Осужденному на 13 лет бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимиру Лавленцеву предъявили новое обвинение — в хищении 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 2020 году «Российские автомобильные дороги» заключили договор по проектированию трассы М-12 «Москва-Нижний-Новгород-Казань» с компанией «Стройтрансгаз», гендиректором которого являлся бывший замгубернатора Лавленцев.

Общая сумма договора превысила 53 миллиарда рублей. При этом часть денег, а именно 2,5 миллиарда рублей, была похищена.

45-летний Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. Он курировал в региональном правительстве решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики.

С октября 2020 года Лавленцев занимал пост генерального директора «Стройтрансгаза» (СТГ).

21 ноября 2024 года суд приговорил Лавленцева к 13 годам лишения свободы за хищения на строительных подрядах порядка трех миллиардов рублей. С осужденного чиновника суд взыскал 2,685 миллиарда рублей.