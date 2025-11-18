Экономика
16:40, 18 ноября 2025Экономика

Бывший дом Бузовой и Тарасова стали сдавать в посуточную аренду

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Vladimir Andreev / Ura.ru / Globallookpress.com

Особняк в Подмосковье, ранее принадлежавший певице Ольге Бузовой и ее экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, стали сдавать в аренду посуточно. Об этом со ссылкой на информацию с одного из сайтов объявлений сообщил StarHit.

Речь идет о доме, расположенном в коттеджном поселке «Соловьиная роща» в пяти километрах по Калужскому шоссе — селебрити строили его для своей семейной жизни. С одной стороны его окружает озеро и пляж с площадками для волейбола, футбола и тенниса. Среди особенностей объекта — ремонт в классическом стиле, дорогой ландшафтный дизайн участка, наличие бильярдной, спортзала, камина, террасы, а также сауны и хаммама.

Два года назад, уже находясь в браке с моделью Анастасией Костенко, Тарасов избавился от особняка и переехал в новый дом, более скромного размера. Новый собственник решил сдавать недвижимость посуточно. Стоимость аренды составляет 10-16 тысяч рублей — в зависимости от числа гостей.

Ранее звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик сообщила о покупке квартиры в Москве.

