Бывший дом Бузовой и Тарасова стали сдавать в посуточную аренду

Бывший дом Бузовой и Тарасова стали сдавать в аренду от 10 тысяч в сутки

Особняк в Подмосковье, ранее принадлежавший певице Ольге Бузовой и ее экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, стали сдавать в аренду посуточно. Об этом со ссылкой на информацию с одного из сайтов объявлений сообщил StarHit.

Речь идет о доме, расположенном в коттеджном поселке «Соловьиная роща» в пяти километрах по Калужскому шоссе — селебрити строили его для своей семейной жизни. С одной стороны его окружает озеро и пляж с площадками для волейбола, футбола и тенниса. Среди особенностей объекта — ремонт в классическом стиле, дорогой ландшафтный дизайн участка, наличие бильярдной, спортзала, камина, террасы, а также сауны и хаммама.

Два года назад, уже находясь в браке с моделью Анастасией Костенко, Тарасов избавился от особняка и переехал в новый дом, более скромного размера. Новый собственник решил сдавать недвижимость посуточно. Стоимость аренды составляет 10-16 тысяч рублей — в зависимости от числа гостей.

